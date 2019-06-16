Шведские футболистки обыграли сборную Таиланда в матче чемпионата мира

ТАСС, 16 июня. Сборная Швеции обыграла команду Таиланда со счетом 5:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу среди женских команд. Турнир проходит во Франции.

В составе победительниц голы забили Линда Сембрант (6-я минута), Аслани Косоваре (19), Фридолина Рольфё (42), Лина Хёртиг (81), Элин Рубенссон (95, пенальти). В составе сборной Таиланда отличилась Каяна Сунгнген (90). Сембрант забила самый быстрый гол на этом чемпионате мира. Для команды Таиланда этот гол стал первым на турнире.

Команды выступают в группе F вместе со сборными Чили и США, которые проведут матч 16 июня позднее. В первом туре шведки обыграли представительниц Чили (2:0), а американки разгромили команду Таиланда (13:0). В турнирной таблице сборная Швеции занимает первое место, набрав 6 очков, затем идут американки (3), на третьем месте - команда Чили (0), замыкает турнирную таблицу сборная Таиланда (0).

В следующем туре шведские футболистки встретятся с американками, а представительницы Таиланда сыграют против команды Чили. Обе игры пройдут 20 июня.

В чемпионате мира по футболу среди женщин принимают участие 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является команда США, на счету американок три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки - по разу.

Турнир завершится 7 июля.