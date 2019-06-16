Хенрик Ларссон возглавил "Хельсингборг"

ТАСС, 16 июня. Бронзовый призер чемпионата мира 1994 года по футболу в составе сборной Швеции Хенрик Ларссон возглавил клуб "Хельсингборг". Об этом сообщила в воскресенье "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу шведского клуба.

Контракт с 47-летним специалистом рассчитан до конца 2019 года. Ларссон ранее возглавлял команду - с 2015 по 2016 год.

"Приятно вернуться в клуб, с которым у тебя прекрасная история. Я очень мотивирован. Нас ждет невероятный вызов - тренеров, игроков, всех людей в клубе и, конечно, болельщиков. Без них мы не справимся", - сказал Ларссон.

Ларссон тренировал шведские клубы "Ландаскруна" и "Фалькенберг", а также был ассистентом главного тренера в "Хёгаборге". Также он выступал в качестве футболиста в составе шведского "Хёгаборга", "Хельсингборга" и "Ро", голландского "Фейенорда", шотландского "Селтика" и испанской "Барселоны". На правах аренды он играл в английском "Манчестер Юнайтед".

В качестве футболиста он становился двукратным обладателем Кубка Нидерландов, четырехкратным чемпионом Шотландии, двукратным обладателем Кубка Шотландии и Кубка шотландской лиги, двукратным чемпионом Испании, обладателем Суперкубка Испании, победителем Лиги чемпионов (в составе "Барселоны"), чемпионом Англии, а также обладателем Кубка Швеции (в составе "Хельсингборга"). Также он становился бронзовым призером чемпионата мира 1994 года в составе сборной Швеции.