Ласицкене стала победительницей турнира в Польше с лучшим результатом сезона в мире

ТАСС, 16 июня. Российская легкоатлетка Мария Ласицкене заняла первое место в прыжках в высоту на турнире, который прошел в Польше.

Спортсменка преодолела планку на высоте 2,02 метра, что является лучшим результатом сезона в мире. Предыдущий лучший результат сезона был установлен Ласицкене на этапе "Бриллиантовой лиги" в Осло (2,01) 13 июня.

Россиянка также пыталась взять высоту 2,07 метра, но три ее попытки завершились неудачно. Второе место заняла украинка Ирина Геращенко (1,94), третьей стала Камила Лицвинко из Польши (1,87).

Для 26-летней Ласицкене победа стала 11-й подряд.

Ласицкене, выступающая на международных соревнованиях в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики, является двукратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой мира и Европы в помещении.