Гендиректор: ФК "Зенит" уже сформировал вратарскую бригаду на сезон-2019/20

МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб "Зенит" полностью сформировал вратарскую бригаду на новый сезон. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев.

Основным вратарем "Зенита" в минувшем сезоне был Андрей Лунев, который сыграл за команду 42 матча во всех турнирах. Четыре встречи провел Михаил Кержаков. В стартовавшей в пятницу подготовке команды принял участие вернувшийся из "Рубина" Егор Бабурин, в казанском клубе он играл на правах аренды. Контракт Юрия Лодыгина, который был арендован греческим "Олимпиакосом" на вторую часть сезона-2018/19, истекает в конце июня.

"Новый контракт Лодыгину мы предлагать не будем, мы вратарскую линию сформировали", - сказал Медведев.

В составе "Зенита" Лодыгин становился чемпионом России в сезоне-2014/15, обладателем Кубка России (2016), двукратным обладателем Суперкубка страны (2015, 2016). Всего с 2013 по 2017 год он провел за "Зенит" 164 матча. На счету 29-летнего Лодыгина 11 матчей в составе сборной России.

В завершившемся сезоне "Зенит" стал чемпионом России. Благодаря этому команда из Санкт-Петербурга выступит в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона.