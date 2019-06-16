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Футбол в России

Гендиректор: футболист "Зенита" Лунев полностью проведет с командой первый сбор

Команда отправится на сбор в Австрию 18 июня

МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев полностью проведет первый сбор в Австрии с командой несмотря на то, что мог присоединиться к ней позже. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев.

Голкипер "Зенита" вызывался в сборную России на матчи квалификации чемпионата Европы 2020 года против команд Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0), но на поле не выходил.

"Андрей едет на сборы, хотя имел право приехать позднее. Он сам сказал, что будет с командой с первого дня сборов", - сказал Медведев.

"Зенит" 18 июня отправится на сбор в Австрию, где пробудет до конца месяца. За это время чемпион страны сыграет с австрийским "Ваккером" (21 июня), болгарским "Левски" (25 июня), венгерским "Гонведом" и сербской "Црвеной Звездой" (обе игры - 29 июня).

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