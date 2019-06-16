Боксер Кудряшов извинился за поражение от Макабу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Российский боксер Дмитрий Кудряшов извинился за поражение от конголезца Илунги Макабу в бою за серебряный пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 90,71 кг. Об этом Кудряшов заявил в воскресенье журналистам.

В воскресенье россиянин проиграл Макабу техническим нокаутом в пятом раунде в 12-раундовом поединке в Екатеринбурге и не сумел стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBC.

"Хочу извиниться перед болельщиками и теми, кто за меня переживал, - сказал Кудряшов. - Все видно по моему лицу, что-то не получилось. Бился, не сдался, но результат не тот".

На счету 33-летнего Кудряшова теперь 23 победы (все - нокаутом) и три поражения. В послужном списке 31-летнего Макабу - 25 побед (24 нокаутом), два поражения. Конголезец в 2016 году боксировал за титул чемпиона мира WBC, проиграв британцу Тони Белью техническим нокаутом в третьем раунде.

Поединок стал главным событием турнира, организованного в рамках Всемирного боксерского форума в Екатеринбурге.