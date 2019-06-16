Сборная России по волейболу проиграла иранцам в Лиге наций

Матч завершился со счетом 3-0 (25:20, 26:24, 25:23).

Сборная России занимает в турнирной таблице Лиги наций второе место, набрав 20 очков. Лидирует команда Ирана (24 очка). Следующую встречу российские волейболисты проведут 21 июня против сборной Германии в бразильском городе Куяба.

На предварительной стадии Лиги наций 16 команд проводят однокруговой турнир. В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, а также волейболисты из США на правах организатора. Решающие встречи состоятся в Чикаго с 10 по 14 июля, команды разделят на две группы по три сборные. Четыре сильнейшие команды выйдут в полуфинал и разыграют медали Лиги наций.

Сборная России является действующим победителем турнира.