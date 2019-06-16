Пловцы Ефимова и Рылов завоевали золотые медали этапа "Маре Нострум" в Барселоне

ТАСС, 16 июня. Российские пловцы Юлия Ефимова и Евгений Рылов завоевали две золотые медали во второй день третьего этапа международного турнира "Маре Нострум", который проходит в испанской Барселоне.

Ефимова одержала победу на дистанции 100 метров брассом. В финальном заплыве Ефимова показала результат 1 минута 7,80 секунды. Второе место заняла шведка Софи Ханссон (1.08,27), третьей финишировала испанка Джессика Валь Монтеро (1.08,62). Рылов выиграл заплыв на 100 метров на спине с результатом 54,10 секунды, вторым стал бразилец Гильерме Гидо (54,71), третьим - американец Майкл Эндрю (54,73).

Российские пловцы завоевали еще две медали. Кирилл Пригода стал вторым на дистанции 200 метров брассом (2.12,37), выиграл заплыв немец Марко Кох (2.11,14), третьим стал японец Сёма Сато (2.12,73). Александр Красных также финишировал вторым на дистанции 200 метров вольным стилем (1.49,04), уступив швейцарцу Нильсу Лиссу (1.48,95) и опередив бразильца Брено Коррейру (1.49,07).