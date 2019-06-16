Около 150 самбистов разыграли путевки на первенство России на турнире в Сочи

СОЧИ, 16 июня. /ТАСС/. Участниками традиционного турнира по самбо, который прошел в Сочи в рамках Всероссийского олимпийского дня, стали 150 спортсменов, из них десять сильнейших самбистов получили путевки на первенство России - 2019. Об этом сообщили ТАСС в департаменте физкультуры и спорта администрации города.

"В рамках XXX Всероссийского олимпийского дня и в честь 80-летия самбо в России в оздоровительном комплексе "Дагомыс" в Сочи состоялся XII турнир по самбо, посвященный памяти сочинского тренера-преподавателя Ш. И. Шахруева. В мероприятии приняли участие 150 человек из 15 городов России. По итогам соревнований 10 сильнейших спортсменов в своих весовых категориях получили путевку на первенство России, которое пройдет в сентябре этого года в Ижевске. В числе лучших самбистов оказались шесть сочинцев, а также спортсмены из Владикавказа, Георгиевска и кубанской станицы Старовеличковской", - сообщили в департаменте.

Самбо - национальный вид спорта, который активно развивается в Сочи. Помимо секций в спортивных школах, в Сочи успешно реализуется проект "Самбо в школу", который предполагает приобщение школьников к изучению основ борьбы самбо на школьных уроках физкультуры, а также дополнительных занятиях и в рамках деятельности школьных клубов.

Также в Сочи действует и проект "Адаптивное самбо", который в 2019 году выиграл грант президента Российской Федерации. В рамках проекта дети с ограниченными возможностями здоровья занимаются вместе со здоровыми детьми, с ребятами с диагнозом "детский церебральный паралич" работают профессиональные врачи и тренеры.