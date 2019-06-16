Прыгун в высоту Иванюк стал третьим на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате

ТАСС, 16 июня. Российский прыгун в высоту Илья Иванюк, выступающий в нейтральном статусе, занял третье место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате (Марокко).

26-летний россиянин преодолел высоту 2,28 м со второй попытки. Он повторил свой лучший результат сезона. Ранее он показал такой же результат на этапе в Риме.

Победу одержал украинец Богдан Бондаренко (2,28), вторым стал японец Наото Тобэ (2,28 м), они опередили россиянина по меньшему количеству попыток.

Следующий этап "Бриллиантовой лиги" пройдет в Стэнфорде (США, штат Калифорния) 30 июня.