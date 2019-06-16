МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин стал победителем шахматного турнира "Армагеддон". Соревнования проходили в Москве.

Первый в истории турнир "Армагеддон", разработанный специально под телевизионный формат компанией World Chess, проходил с 10 июня. В нем принимали участие российские гроссмейстеры Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Эрнесто Инаркиев, завершивший профессиональную карьеру Владимир Крамник, а также азербайджанец Теймур Раджабов, китаец Вэй И и израильтянин Борис Гельфанд. Участники играли две партии в формате блица (по три минуты на партию с добавлением двух секунд на каждый ход). В случае равного счета соперники играли армагеддон, в котором шахматист, действующий черными, получает меньше времени, но ему для победы достаточно сыграть вничью.

В решающем противостоянии Карякин оказался сильнее Непомнящего. Формат турнира позволяет проиграть один раз, но после второй неудачи шахматист выбывает из борьбы. Так как Непомнящий не потерпел ни одного поражения до заключительного дня турнира, для определения победителя потребовалось сыграть два матча, в обоих сильнее оказался Карякин - 2:1 и 2:0.

Призовой фонд турнира - $50 тыс., победитель получит $15 тыс.