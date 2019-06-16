Гилерме признан вратарем года по версии журнала "Огонек"

Обладателя награды определило голосование читателей, редакции журнала и экспертов.

Гилерме, который имеет бразильское гражданство, выступает за "Локомотив" с 2007 года. С 2013 по 2015 год он был капитаном "Локомотива", в сезоне-2017/18 голкипер помог московскому клубу выиграть чемпионат России, также он вместе с "Локомотивом" трижды становился обладателем кубка страны (2015, 2017, 2019). В прошлом году Гилерме вошел в символический клуб Льва Яшина как голкипер, сохранивший свои ворота в неприкосновенности как минимум в 100 матчах за карьеру (в активе Гилерме на текущий момент 116 таких игр). В сезоне-2018/19 он провел за "Локомотив" 30 матчей в национальном первенстве, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отстоял на ноль.

Приз "Вратарь года" - ежегодная награда лучшему вратарю футбольного сезона в России (ранее - в СССР), которая вручается журналом "Огонек" с 1960 года. Первый приз журнала получил Лев Яшин, именем которого впоследствии была названа награда.

33-летний Гилерме впервые стал обладателем награды. Рекордсменом по количеству побед в опросе журнала является голкипер московского ЦСКА, бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев, получавший приз 10 раз (2004-2006, 2008-2010, 2012/13, 2013/14, 2016/17, 2017/18). Второе место по количеству наград занимает Ринат Дасаев, который шесть раз признавался лучшим вратарем. По три раза приз получали Сергей Овчинников (1994, 1995, 2002), Вячеслав Малафеев (2003, 2007, 2011/12), Евгений Рудаков (1969, 1971, 1972), Станислав Черчесов (1989, 1990, 1992) и Яшин (1960, 1963, 1966).