Умер бывший арбитр КХЛ Александр Черенков

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), скончался в возраст 52 лет. Об этом ТАСС сообщила его дочь Екатерина.

"Играл в хоккей, ему стало плохо, оторвался тромб. Когда будет прощание, мы сами не знаем, это час назад произошло", - сказала дочь арбитра.

В КХЛ Черенков провел 292 матча в качестве главного судьи. Его последним сезоном в лиге стал сезон-2014/15.

Александр Черенков - сын заслуженного тренера СССР, основателя и президента Межнациональной хоккейной лиги Роберта Черенкова, который умер в июле 2018 года на 82-м году жизни.