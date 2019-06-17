Дарья Касаткина сохранила 29-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 17 июня. Россиянка Дарья Касаткина сохранила 29-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.
Россиянка Анастасия Павлюченкова переместилась с 46-го на 45-е место. В первой десятке изменений не произошло. Лидирует японка Наоми Осака, второе место занимает австралийка Эшли Барти, третье - чешка Каролина Плишкова.
Рейтинг WTA от 17 июня:
1 (1). Наоми Осака (Япония) - 6377 очков;
2 (2). Эшли Барти (Австралия) - 6125;
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 5685;
4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) - 5425;
5 (5). Петра Квитова (Чехия) - 4925;
6 (6). Ангелик Кербер (Германия) - 4675;
7 (7). Элина Свитолина (Украина) - 3967;
8 (8). Симона Халеп (Румыния) - 3963;
9 (9). Слоан Стивенс (США) - 3682;
10 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) - 3565...
29 (29). Дарья Касаткина (Россия) - 1790...
45 (46). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1185...
50 (52). Екатерина Александрова (Россия) - 1143...
59 (60). Вероника Кудерметова (Россия) - 971...
62 (63). Маргарита Гаспарян (Россия) - 899...
73 (74). Анастасия Потапова (Россия) - 815...
76 (76). Евгения Родина (Россия) - 775...
79 (79). Вера Звонарева (Россия) - 769...
85 (86). Мария Шарапова (Россия) - 710
86 (83). Виталия Дьяченко (Россия) - 710...
92 (89). Анна Блинкова (Россия) - 694.