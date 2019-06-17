Дарья Касаткина сохранила 29-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 17 июня. Россиянка Дарья Касаткина сохранила 29-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

Россиянка Анастасия Павлюченкова переместилась с 46-го на 45-е место. В первой десятке изменений не произошло. Лидирует японка Наоми Осака, второе место занимает австралийка Эшли Барти, третье - чешка Каролина Плишкова.

Рейтинг WTA от 17 июня:

1 (1). Наоми Осака (Япония) - 6377 очков;

2 (2). Эшли Барти (Австралия) - 6125;

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 5685;

4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) - 5425;

5 (5). Петра Квитова (Чехия) - 4925;

6 (6). Ангелик Кербер (Германия) - 4675;

7 (7). Элина Свитолина (Украина) - 3967;

8 (8). Симона Халеп (Румыния) - 3963;

9 (9). Слоан Стивенс (США) - 3682;

10 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) - 3565...

29 (29). Дарья Касаткина (Россия) - 1790...

45 (46). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1185...

50 (52). Екатерина Александрова (Россия) - 1143...

59 (60). Вероника Кудерметова (Россия) - 971...

62 (63). Маргарита Гаспарян (Россия) - 899...

73 (74). Анастасия Потапова (Россия) - 815...

76 (76). Евгения Родина (Россия) - 775...

79 (79). Вера Звонарева (Россия) - 769...

85 (86). Мария Шарапова (Россия) - 710

86 (83). Виталия Дьяченко (Россия) - 710...

92 (89). Анна Блинкова (Россия) - 694.