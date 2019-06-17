Алексеев назначен главным тренером ФК "Енисей"

ТАСС, 17 июня. Александр Алексеев стал новым главным тренером красноярского футбольного клуба "Енисей". Об этом сообщает пресс-служба команды Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Срок контракта с 54-летним специалистом не уточняется. В новый тренерский штаб войдет Артем Баранов, тренером вратарей назначен Виталий Пьянченко.

Алексеев является уроженцем Красноярска. В качестве футболиста он провел 301 матч в красноярских "Автомобилисте" и "Металлурге" (прежние названия "Енисея").

С 2004 года Алексеев тренировал молодежную команду красноярского клуба. В сезоне-2018/19 "Енисей" занял десятое место в молодежном первенстве России.

5 ноября 2018 года Алексеев руководил основной командой "Енисея" в матче премьер-лиги против махачкалинского "Анжи" (1:2) из-за отстранения от работы главного тренера Дмитрия Аленичева. Через несколько дней Аленичев вернулся к работе, а Алексеев снова стал работать с молодежной командой.

"Енисей" занял последнее место в турнирной таблице чемпионата России в сезоне-2018/19 и вылетел в Олимп-ФНЛ. По окончании сезона Аленичев объявил об уходе из красноярского клуба.