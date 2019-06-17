{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Алексеев назначен главным тренером ФК "Енисей"

После окончания сезона этот пост покинул Дмитрий Аленичев

ТАСС, 17 июня. Александр Алексеев стал новым главным тренером красноярского футбольного клуба "Енисей". Об этом сообщает пресс-служба команды Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Срок контракта с 54-летним специалистом не уточняется. В новый тренерский штаб войдет Артем Баранов, тренером вратарей назначен Виталий Пьянченко.

Алексеев является уроженцем Красноярска. В качестве футболиста он провел 301 матч в красноярских "Автомобилисте" и "Металлурге" (прежние названия "Енисея").

С 2004 года Алексеев тренировал молодежную команду красноярского клуба. В сезоне-2018/19 "Енисей" занял десятое место в молодежном первенстве России.

5 ноября 2018 года Алексеев руководил основной командой "Енисея" в матче премьер-лиги против махачкалинского "Анжи" (1:2) из-за отстранения от работы главного тренера Дмитрия Аленичева. Через несколько дней Аленичев вернулся к работе, а Алексеев снова стал работать с молодежной командой.

"Енисей" занял последнее место в турнирной таблице чемпионата России в сезоне-2018/19 и вылетел в Олимп-ФНЛ. По окончании сезона Аленичев объявил об уходе из красноярского клуба.

Теги
Российский футбол
Дарья Касаткина сохранила 29-е место в рейтинге WTA
Первое место занимает японка Наоми Осака
Читать полностью