{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Федерация гребного спорта России погасила долги, счета организации разблокированы

На октябрь 2018 года задолженность ФГСР составляла около 9 млн рублей
Глава ФГСР Алексей Свирин Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Глава ФГСР Алексей Свирин
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Счета Федерации гребного спорта России (ФГСР) разблокированы после того, как организация погасила все долги. Об этом ТАСС заявил глава ФГСР Алексей Свирин.

"Долги закрыты, соответственно, счета работают. Федерация наконец-то победила эту тяжелую, непростую ситуацию. На данный момент никаких ограничений у нас нет", - заявил Свирин.

Финансовые счета ФГСР решением суда были заблокированы в октябре 2018 года в связи с задолженностью перед коммерческой организацией, осуществлявшей поставку лодок для национальной команды в прошлом олимпийском цикле. Долг федерации перед поставщиком составлял на тот момент около 9 млн рублей.

Единая лига ВТБ
"Зенит" подписал контракт с французским баскетболистом Альбиси
Срок контракта с 29-летним разыгрывающим не сообщается
Читать полностью