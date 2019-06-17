Федерация гребного спорта России погасила долги, счета организации разблокированы

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Счета Федерации гребного спорта России (ФГСР) разблокированы после того, как организация погасила все долги. Об этом ТАСС заявил глава ФГСР Алексей Свирин.

"Долги закрыты, соответственно, счета работают. Федерация наконец-то победила эту тяжелую, непростую ситуацию. На данный момент никаких ограничений у нас нет", - заявил Свирин.

Финансовые счета ФГСР решением суда были заблокированы в октябре 2018 года в связи с задолженностью перед коммерческой организацией, осуществлявшей поставку лодок для национальной команды в прошлом олимпийском цикле. Долг федерации перед поставщиком составлял на тот момент около 9 млн рублей.