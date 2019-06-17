"Зенит" подписал контракт с французским баскетболистом Альбиси

ТАСС, 17 июня. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" подписал контракт с французским разыгрывающим Эндрю Альбиси. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба клуба.

Срок соглашения с 29-летним баскетболистом не уточняется.

"Одной из основных проблем прошедшего сезона было позднее комплектование именно позиции разыгрывающего, - сказал генеральный директор "Зенита" Александр Церковный. - Альбиси - один из лучших первых номеров Еврокубка, игрок, который прогрессирует с каждым сезоном. Уверен, что он отлично впишется в баскетбол Джоана Плазы (главного тренера "Зенита" - прим. ТАСС)".

Француз перешел в "Зенит" из клуба "МораБанк Андорра", в составе которого в прошедшем сезоне дошел до полуфинала Еврокубка. В сезоне-2018/19 Альбиси в среднем за матч набирал 12,2 очка и делал 5,9 подбора, отдав больше всех результативных передач (118). До "Андорры" баскетболист выступал за французские клубы "Париж-Леваллуа" и "Гравлин-Дюнкерк".

Разыгрывающий также вызван в сборную Франции на тренировочные сборы перед Кубком мира 2019 года. В составе национальной команды баскетболист принял участие во всех матчах квалификации.