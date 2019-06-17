Олич готов стать тренером российского футбольного клуба, если будет такая возможность

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Помощник главного тренера сборной Хорватии по футболу, бывший нападающий московского ЦСКА Ивица Олич готов поработать в одном из российских клубов, если ему представится такая возможность. Об этом 39-летний специалист рассказал в интервью ТАСС.

"Сначала я должен закончить курсы, в этом году я начинаю обучение на лицензию Pro, - сказал Олич, отвечая на вопрос, рассматривает ли он возможность работы главным тренером. - Когда закончу, это будет уже после чемпионата Европы, тогда смогу думать о том, чтобы однажды самому начать тренировать команду. Мне еще надо учиться, нужно время".

"Россия - это страна, в которой я как игрок выиграл практически все, что возможно. Через 12 лет вернулся, начав работать как тренер, дошел до финала чемпионата мира, поэтому могу сказать, что Россия - удачная для меня страна. Если будет возможность, уверен, что сделаю это [поработаю в одном из российских клубов]", - добавил он.

Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год, в 116 матчах за армейский клуб он забил 44 мяча и отдал восемь голевых передач. Вместе с московской командой он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.