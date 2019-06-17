Финал Кубка Федерации по теннису между командами Австралии и Франции пройдет в Перте

ТАСС, 17 июня. Финальный матч Кубка Федерации по теннису, в котором сыграют сборные Австралии и Франции, пройдет в австралийском Перте. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Федерации тенниса Австралии.

Встречи пройдут 9 и 10 ноября на корте с покрытием "хард". В полуфинале сборная Австралии одержала победу над белорусскими теннисистками (3-2), а команда Франции обыграла румынок (3-2).

"Я так взволнована, что у нас есть шанс сыграть финал Кубка Федерации в Перте, продемонстрировать хорошую игру в моем родном городе, - сказала австралийская теннисистка Алисия Молик. - Особенно это будет интересно, так как неделю назад Эшли Барти (австралийская теннисистка - прим. ТАСС) одержала победу на Открытом чемпионате Франции".

Австралия примет первый финал Кубка Федерации с 1978 года, при этом австралийская команда дошла до финала впервые с 1993 года. Сборная России выигрывала Кубок Федерации четыре раза (2004, 2005, 2007, 2008). В прошлом розыгрыше россиянки выступали во второй мировой группе, но проиграли команде Латвии и опустились дивизионом ниже. В нынешнем сезоне сборная России вернулась во вторую группу, обыграв итальянок в стыковом матче.