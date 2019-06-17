Два клуба из Новосибирска могут сыграть в следующем сезоне ПФЛ

НОВОСИБИРСК, 17 июня. /ТАСС/. "Сибирь", выбывшая по итогам прошедшего сезона в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ), может сыграть в одном турнире с созданным недавно клубом "Новосибирск". Об этом сообщил в понедельник в пресс-центре ТАСС вице-губернатор Новосибирской области Андрей Жуков.

Ранее ТАСС сообщал, что в Новосибирске будет создана некоммерческая организация "Футбольный клуб "Новосибирск". Учредителем нового клуба станет Новосибирская область в лице Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области. Руководство клуба в скором времени подаст заявку на лицензирование для участия в первенстве Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в зоне "Восток".

"Невозможно бюджетом покрывать все кассовые разрывы, и у нас есть правило субсидирования, которое не позволило нам субсидировать "Сибирь". Поэтому сегодня в Новосибирске есть два футбольных клуба, которые будут играть в одной лиге", - сказал Жуков.

При этом, по его словам, "Сибирь" пока не заявила о своем дальнейшем развитии, для "Новосибирска" же разработана стратегия развития до 2030 года. Главный тренер команды Игорь Чугайнов в новом сезоне возглавит "Новосибирск". Кроме того, власти готовы рассмотреть возможность приема в клуб "Новосибирск" сотрудников "Сибири".

"Сибирь" была основана в 1934 году. В сезоне-2018/19 "Сибирь" заняла 18-е место в турнирной таблице Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и выбыла в ПФЛ.