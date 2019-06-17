Сборная России по футболу проведет матч квалификации ЧЕ-2020 с шотландцами в "Лужниках"

ТАСС, 17 июня. Сборная России по футболу проведет домашний матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Шотландии в Москве на стадионе "Лужники". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Матч Россия - Шотландия пройдет 10 октября (начало - 21:45 мск).

Сборная России занимает второе место в группе I, набрав после четырех матчей девять очков. Лидирует команда Бельгии (12 очков), сборная Шотландии идет на четвертой строчке с шестью очками. Чемпионат Европы 2020 года пройдет в 12 городах Европы с 12 июня по 12 июля.