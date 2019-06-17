Тренер Плайкнер останется консультантом сборной РФ по санному спорту в сезоне-2019/20

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Итальянский тренер Вальтер Плайкнер, руководивший сборной России по санному спорту с 2013 по 2015 год, продолжит консультировать команду в следующем сезоне. Об этом сообщила ТАСС в понедельник президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

Плайкнер, являющийся чемпионом Олимпиады-1972 в соревнованиях на двухместных санях, летом 2013 года подписал контракт с Федерацией санного спорта России и стал главным тренером национальной команды. В марте 2015 года Плайкнер в беседе с ТАСС объявил об уходе с поста главного тренера сборной по причине усталости. ФССР продолжила сотрудничество со специалистом с сезона-2015/16, но уже в качестве консультанта.

"Плайкнер продолжит сотрудничество с Федерацией санного спорта России и в следующем сезоне", - сказала Гарт.

Главным турниром сезона-2019/20 станет чемпионат мира, который пройдет с 14 по 16 февраля в Сочи.