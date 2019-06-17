"Анжи" подал документы для лицензирования в ПФЛ

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Махачкалинский клуб "Анжи", по итогам прошлого сезона покинувший Российскую премьер-лигу (РПЛ), подал документы для получения лицензии на право играть в первенстве Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Об этом ТАСС в понедельник сообщил генеральный директор махачкалинцев Абсалутдин Агарагимов.

На протяжении всего сезона-2018/19 у клуба из столицы Дагестана были финансовые проблемы. В завершившемся 26 мая чемпионате России "Анжи" занял 15-е место и выбыл в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), но не прошел лицензирование для участия во втором по силе дивизионе чемпионата страны.

"Мы подали документы, подписали договор и оплатили услуги лицензирования, - сказал Агарагимов. - У нас есть понимание того, как будем погашать задолженности, есть понимание бюджета - он составит 22 млн рублей. Мы почти все предоставили, сегодня еще кое-какие бумаги довезем в лигу. Комиссия состоится 20-21 июня".

Лучшими результатами клуба является третье место в чемпионате России сезона-2012/13, выход в финал Кубка России (2001, 2013). "Анжи" дважды выходил в 1/8 финала Лиги Европы (2013, 2014).