Футбольный клуб из Новосибирска должен выйти в Российскую премьер-лигу к 2030 году

НОВОСИБИРСК, 17 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб "Новосибирск", согласно программе развития футбола в городе, до 2030 года должен выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом в понедельник в пресс-центре ТАСС сообщила генеральный директор ФК "Новосибирск" Анна Баранова.

Ранее ТАСС сообщал, что в Новосибирске будет создана некоммерческая организация "Футбольный клуб "Новосибирск". Учредителем нового клуба станет Новосибирская область в лице Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области. Руководство клуба в скором времени подаст заявку на лицензирование для участия в следующем первенстве Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в зоне "Восток".

"Программа развития проходит согласование в правительстве Новосибирской области, Российском футбольном союзе. К 2030 году футбольный клуб из Новосибирска должен выступать в премьер-лиге. Должна быть произведена реконструкция действующего стадиона либо построен новый стадион", - сказала Баранова.

Согласно программе развития футбольного клуба "Новосибирск", предусмотрено три этапа развития. Первый из них будет действовать следующие три сезона, он предполагает, что в первый год клуб выйдет в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), создаст собственную футбольную академию, в которой уже в этом году будут заниматься около 300 детей.

На втором этапе, до 2026 года, команда должна занимать с 5-го по 10-е места в ФНЛ, выпустить не менее 15 футболистов в первую команду, минимум 10 из которых отправятся в другие отечественные клубы. Планируется, что к 2026 году на матчи клуба будет ходить не менее 7 тыс. человек, а в академии будет заниматься 800 детей. Согласно программе развития, на базе академии ФК "Новосибирск" в 2023 году откроется интернат.

На последнем этапе, до 2030 года, команда должна играть в РПЛ. К этому времени должен быть реконструирован или построен стадион, посещаемость матчей клуба должна составлять около 10 тыс. человек, а в академии должно заниматься около двух тыс. детей. Всего в новосибирский футбол к этому времени должно быть вовлечено 25 тыс. человек.