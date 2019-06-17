СМИ: футболист "Спартака" Айртон может перейти в французский "Лион"

ТАСС, 17 июня. Бразильский защитник московского футбольного клуба "Спартак" Айртон Лукас попал в сферу интересов французского "Лиона". Об этом сообщает французское издание L'Equipe.

Защитник "Спартака" может прийти на смену Ферлану Менди, который перешел нынешним летом в испанский "Реал". Кроме 21-летнего Айртона, "Лион" рассматривает возможность приобретения на позицию левого защитника бразильца Филипе Луиса из испанского "Атлетико", малийца Юссуфа Коне из французского "Лилля" и бразильца Ренана Лоди из "Атлетико Паранаэнсе".

В настоящий момент портал transfermarkt.de оценивает стоимость защитника "Спартака" в €5 млн. Айртон выступает за российский клуб с января 2019 года, перейдя из бразильского "Флуминенсе" за €7 млн. За "Спартак" бразилец провел 14 матчей во всех турнирах, отдав три голевые передачи.