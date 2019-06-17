{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РУСАДА зафиксировало многочисленные нарушения антидопинговых правил спортсменами Чувашии

В настоящее время планируется открытие дел о нарушении по 33 атлетам

ТАСС, 17 июня. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило и зафиксировало факты использования запрещенного метода в одном из спортивных училищ Республики Чувашия. Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

Отдел расследований РУСАДА с июня 2017-го по июнь 2019-го провел серию мероприятий, по результатам которой было выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом.

В настоящее время планируется открытие дел о нарушении по 33 спортсменам, среди которых 17 легкоатлетов, пять представителей велоспорта, три представителя самбо, два биатлониста, а также по одному представителю спортивной гимнастики, бокса, вольной борьбы, лыжных гонок, спорта глухих (легкая атлетика) и легкой атлетики среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

Теги
ДопингДопинг-скандал вокруг российского спорта
Проведение концертов в "Лужниках" не скажется на газоне перед матчем Россия - Шотландия
Встреча отборочного турнира Евро-2020 состоится на арене 10 октября
Читать полностью