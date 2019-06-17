Проведение концертов в "Лужниках" не скажется на газоне перед матчем Россия - Шотландия

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Проведение трех концертов на стадионе "Лужники" не повлияет на состояние газона арены, которая 10 октября примет матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Шотландии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе стадиона.

15 июня в "Лужниках" прошел концерт британской группы Muse, 21 июля на арене выступит американская группа Metallica, 29-го - немецкий коллектив Rammstein. 14 июня на "Открытие-Арене" состоялось выступление группы "Ленинград", после чего "Известия" сообщили о том, что газон серьезно пострадал. Коммерческий директор "Спартака" Александр Атаманенко сказал, что основные характеристики поля после концерта находятся в прогнозном диапазоне, а также выразил уверенность в том, что газон стадиона будет в оптимальном состоянии к первому матчу сезона-2019/20.

"Газон еще неоднократно будет закрываться, у нас летом еще предстоят концерты групп Metallica и Rammstein. Между ними никаких спортивных мероприятий не будет, - сообщили в пресс-службе стадиона. - Все нормально [с газоном после концерта 15 июня]. К тому моменту, когда будет матч, точно все будет нормально".

Матч между сборными России и Шотландии станет для "Лужников" первым с 27 ноября 2018 года, когда ЦСКА во встрече группового турнира Лиги чемпионов уступил чешской "Виктории". Сборная России не играла на арене с 1 июля прошлого года, когда в 1/8 финала чемпионата мира обыграла команду Испании (1:1, 4:3 по пенальти).

В отборе на Евро-2020 национальная команда после четырех матчей занимает второе место, набрав девять очков. На первой строчке располагается сборная Бельгии (12 баллов). Места с третьего по шестое занимают команды Казахстана (6), Шотландии (6), Кипра (3) и Сан-Марино (0).