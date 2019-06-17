Анохин надеется на победу сборной России над шотландцами в "Лужниках" и выход на ЧЕ-2020

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Шотландии в "Лужниках" станет одним из важнейших для российских футболистов. Таким мнением с ТАСС в понедельник по телефону поделился вице-президент Российского футбольного союза (РФС), глава Московской федерации футбола Сергей Анохин, выразив надежду на победу россиян в этой встрече.

"Это важный матч для сборной России, уверен, что шотландцы будут претендовать на одно из первых мест в нашей группе, это действительно сильная команда. Очень надеюсь, что мы сможем подарить Москве и всем болельщикам прекрасные минуты просмотра хорошего футбола, очень надеюсь, что доставим им радость. "Лужники" - это лучший стадион в стране, конечно, он должен принимать такие матчи. Знаю, что планируется большая предматчевая программа, которая начнется с самого утра, болельщики, все любители футбола и просто любители хорошо провести время смогут прийти в "Лужники" и принять участие в разных мероприятиях", - заявил Анохин.

"Не обидно ли, что Москва не получила матч с бельгийцами (игра состоится 16 ноября, место проведения не определено - прим. ТАСС)? Матч с Шотландией будет намного важнее, чем с бельгийцами, я надеюсь, что в нем мы сможем завоевать путевку на чемпионат Европы. В моем понимании игра с шотландцами важнее, хотя в каждом матче наша команда будет играть только на победу", - добавил он.

Матч между сборными России и Шотландии станет для "Лужников" первым с 27 ноября 2018 года, когда ЦСКА во встрече группового турнира Лиги чемпионов уступил чешской "Виктории". Сборная России не играла на арене с 1 июля прошлого года, когда в 1/8 финала чемпионата мира обыграла команду Испании (1:1, 4:3 по пенальти).

Сборная России занимает второе место в группе I, набрав после четырех матчей девять очков. Лидирует команда Бельгии (12 очков), сборная Шотландии идет на четвертой строчке с шестью очками. Чемпионат Европы 2020 года пройдет в 12 городах Европы с 12 июня по 12 июля.