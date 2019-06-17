Баскетболист ЦСКА Антонов подписал новый контракт с клубом

ТАСС, 17 июня. Российский форвард Семен Антонов подписал новый двухлетний контракт с баскетбольным клубом ЦСКА. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба команды.

"Счастлив продолжить работу вместе с Антоновым - отличным человеком, настоящим командным, усердным игроком, - заявил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. - На протяжении прошедших сезонов он продолжал развиваться как баскетболист и личность, потому здорово будет снова видеть его в форме ЦСКА".

"Счастлив, что остаюсь в ЦСКА, - сказал 29-летний Антонов. - Большое спасибо руководству, предложившему мне новый контракт, и тренеру, который верит в меня, и команде, которая поддерживает в хорошие и плохие моменты. С нетерпением жду нового сезона, ведь мы будем защищать титул".

Антонов начал выступление за ЦСКА в 2016 году, перейдя из клуба "Нижний Новгород". В составе москвичей он выиграл Евролигу в сезоне-2018/19 и трижды стал победителем Единой лиги ВТБ. В составе сборной России Антонов выиграл бронзу на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году и на чемпионате Европы в 2011 году, а также стал победителем Универсиады-2013 в Казани.