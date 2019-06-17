Поздняков высоко оценил шансы Сочи на проведение ЧЕ-2022 по фехтованию

В понедельник президент Федерации фехтования России Александр Михайлов объявил на конференции EFC, что Россия подала заявку на проведение чемпионата 2022 года в Сочи. Решение о месте проведения турнира будет оглашено на конгрессе EFC в 2020 году.

ДЮССЕЛЬДОРФ /Германия/, 17 июня. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) и глава Европейской конфедерации фехтования (EFC) Станислав Поздняков высоко оценил шансы Сочи на проведение чемпионата Европы по фехтованию в 2022 году. Об этом Поздняков сказал ТАСС по окончании конференции EFC в Германии.

"Российская заявка сильна - Сочи, а именно Олимпийский парк, располагает всей необходимой для проведения чемпионата инфраструктурой. В прошлом году дворец спорта "Айсберг" принимал чемпионат Европы [по фехтованию] среди юниоров и кадетов, это был самый выдающийся турнир за всю историю его проведения. Заявка российской стороны сильна также тем, что участники из разных стран Европы смогут использовать разные варианты маршрута - спортсмены из северной и центральной частей Европы могут прилететь в Сочи через Москву, другие - через Стамбул, из которого летают прямые рейсы в Сочи", - сказал Поздняков.

"Рассчитываю, что на следующем конгрессе, который пройдет через год в Сочи, его участники проголосуют за российскую заявку. Не думаю, что конкуренция будет высока. Тактика российской стороны в этом вопросе понятна и прозрачна. Думаю, сегодня судьба российской заявки решена де-факто, а де-юре она будет решена в следующем году", - добавил он.

Россия принимала чемпионат Европы лишь однажды - в 2002 году турнир состоялся в Москве. С 17 по 22 июня в Дюссельдорфе пройдет чемпионат Европы 2019 года, в 2020 году соревнования примет Минск.