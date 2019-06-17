Легкоатлеты Миллер, Иванюк и Соколова вошли в состав сборной России на Европейские игры

Как сообщил главный тренер, в основной состав вошли Дмитрий Лопин и Дженнифер Акиниймика (100 м), Артем Макаренко (110 м с барьерами), Мария Павлова (100 м с барьерами), Вячеслав Колесниченко, Тимофей Чалый, Вера Рудакова и Полина Миллер (смешанная эстафета 4х400 м), Егор Николаев, Евгений Кунц, Валерия Андреева и Алена Мамина (смешанная эстафета в виде гонки преследования), Илья Иванюк (прыжок в высоту), Елена Соколова (прыжок в длину) и Екатерина Старыгина (метание копья).

"Российская легкоатлетическая команда состоит из 25 человек, из них 18 спортсменов (15 - основной состав, 3 - запас), 5 тренеров, врач, массажист, - сказал Борзаковский. - Все спортсмены, которые примут участие в Играх, имеют нейтральный статус. Команда вылетит в столицу Белоруссии 21 июня".

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по легкой атлетике определил окончательный состав команды на Европейские игры. Как сообщил ТАСС в понедельник главный тренер сборной Юрий Борзаковский, в заявку вошли 18 спортсменов, из которых трое запасных.

Запасными в Минск отправятся многоборец Илья Шкуренев (смешанная эстафета 4х400 м), Ирина Такунцева (100 м с барьерами и смешанная эстафета 4х400 м) и Яна Глотова (смешанная эстафета 4х400 м и смешанная эстафета в виде гонки преследования).

В тренерский штаб команды, кроме Борзаковского, вошли также старшие тренеры Дмитрий Зорин, Дмитрий Богданов, Игорь Мироненко и Николай Жуликов.

Легкоатлетические соревнования на Европейских играх - 2019 будут проводиться в формате "Динамичная новая легкая атлетика" (Dynamic New Athletics).

Что такое Dynamic New Athletics

Соревнования являются командными, состав команды - смешанный (мужчины и женщины). Формат соревнований подразумевает проведение матчей, в каждом из которых будут соревноваться представители шести стран, продолжительность каждого матча - 120 минут. В первый день соревнований, 23 июня, будет проведено четыре матча, в результате которых четыре сборные - победители каждого матча и две команды из занявших вторые места в своих матчах, набравшие наибольшее количество очков к последнему виду программы (гонка преследования), пройдут напрямую в полуфинальные соревнования.

Оставшиеся 18 команд снова поборются за возможность выхода в полуфинал в четвертьфиналах, которые пройдут 25 июня. Команды - победители каждого из трех четвертьфиналов и три лучшие команды из занявших вторые места в этом раунде пройдут в полуфиналы. На следующий день, 26 июня, пройдут полуфиналы, в которых выступят соответственно шесть команд, отобравшиеся в первый соревновательный день, и шесть команд из четвертьфиналов. Из этих 12 команд в финал, который пройдет 28 июня, будут выбраны шесть сильнейших (занявшие 1-3-е места в двух полуфинальных матчах).

Каждый матч состоит из соревнований в девяти видах программы (в порядке проведения): прыжок в длину (женщины), 100 м (мужчины), метание копья (женщины), 100 м (женщины), смешанная эстафета 4х400 м (2 мужчины и 2 женщины), 110 м с барьерами (мужчины), прыжки в высоту (мужчины), 100 м с барьерами (женщины), смешанная эстафета в виде гонки преследования. Победитель каждого матча определится в заключительном виде - эстафете преследования.

За первое место в каждом индивидуальном виде команда получает 12 очков, за второе место - 10, третье место - 8, четвертое место - 6, пятое место - 4, шестое место - 2. В случае схода с дистанции или отсутствия засчитанной попытки в каком-либо техническом виде команда не получает в этом виде программы ни одного очка.

Гонка преследования - последний вид каждого матча, в ней команды будут стартовать по системе Гундерсена (задержка на старте на 0,333 секунды за каждое одно очко разницы по итогам проведения восьми видов каждого матча).

В отдельных видах программы (во всех, включая гонку преследования, то есть в девяти видах) также будут определяться победители и призеры соревнований. Личные медали будут разыграны в квалификационный день турнира, 23 июня, победители и призеры будут определены по итогам сравнения результатов всех участников турнира в каждом отдельном виде программы.