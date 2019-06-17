"Тамбов" начнет сезон Российской премьер-лиги на "Волгоград-Арене"

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Дебютант Российской премьер-лиги (РПЛ) футбольный клуб "Тамбов" первые домашние матчи чемпионата России проведет на стадионе "Волгоград-Арена", а резервной для команды станет "Мордовия-Арена". Об этом ТАСС сообщила генеральный директор клуба Ольга Коновалова.

В начале июня спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков сообщил ТАСС, что команда с высокой вероятностью в начале сезона будет проводить домашние матчи в Волгограде на построенной к чемпионату мира - 2018 "Волгоград-Арене". Ранее планировалось, что временно домашним для команды будет другой стадион, принимавший игры мирового первенства, - "Мордовия-Арена" в Саранске.

"Решение принято - мы будем играть в Волгограде, первый матч 28 июля против "Спартака", - сказала Коновалова. - На сегодняшний день у нас заявлена [в качестве домашнего стадиона] "Мордовия-Арена", "Волгоград-Арена" в процессе заявки. Изначально мы заявили Саранск, сейчас быстро дозаявляем Волгоград как резервную арену, будем играть там. По крайней мере, первый [домашний] тур точно".

Стадион "Спартак" в Тамбове (вместимость - 15 тыс. зрителей - прим. ТАСС), на котором команда проводила домашние матчи в чемпионате Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2018/19, будет модернизирован для соответствия требованиям РПЛ.

"Как только дело будет двигаться к концу, а мы поймем, что стадион сдается или уже готов, то будем переигрывать, - отметила гендиректор "Тамбова", отвечая на вопрос о том, когда стадион "Спартак" будет дозаявлен для проведения матчей в РПЛ. - Наши власти обещают [завершение работ] на конец сентября. Загадывать не будем, будем надеяться, что так и будет".

"Тамбов" в сезоне-2018/19 занял первое место в ФНЛ. Первый домашний матч в РПЛ клуб проведет в третьем туре против "Спартака". В первом и втором турах команда на выезде сыграет с петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом" соответственно.