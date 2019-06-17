Серебряный призер ОИ-2016 в марафоне Кирва из Бахрейна дисквалифицирована за допинг

ТАСС, 17 июня. Серебряный призер летних Олимпийских игр 2016 года в марафоне Юнис Кирва, представляющая Бахрейн, дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга. Об этом сообщается на сайте Независимого органа по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU).

В допинг-пробе 35-летней спортсменки кенийского происхождения было обнаружено запрещенное вещество эритропоэтин. Отстранение вступило в силу 7 мая 2019 года.

Легкоатлетка сохранит серебряную медаль Игр 2016 года, так как аннулированию подлежат все результаты спортсменки начиная с 1 апреля по 7 мая 2019 года.

Также спортсменка является бронзовым призером чемпионата мира 2015 года в марафоне, победительницей Азиатских игр 2014 года. Младший брат легкоатлетки марафонец Феликс Кирва, выступающий за сборную Кении, также был отстранен от соревнований на девять месяцев. В его допинг-пробе обнаружено запрещенное вещество стрихнин.