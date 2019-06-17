Новосибирские власти перераспределят в пользу нового футбольного клуба 45 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 17 июня. /ТАСС/. Власти Новосибирской области перераспределят 45 млн рублей субсидий, предполагавшихся для футбольного клуба "Сибирь", в пользу недавно созданного клуба "Новосибирск". Об этом сообщил в понедельник в пресс-центре ТАСС министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

"Несмотря на то, что календарные полгода прошло, из 250 млн рублей 45 млн остается по финансированию "Сибири". Это та сумма, которая будет перераспределена на "Новосибирск", - сказал Ахапов.

По словам вице-губернатора региона Андрея Жукова, такое решение принято в связи с ограничением использования бюджетных средств. В частности, "Сибирь" выбыла из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и не может рассчитывать на высокооплачиваемых футболистов. Клуб вынужден разрывать с ними контракты и платить многомиллионные компенсации, на что, по словам Жукова, у властей есть ограничения.

"Мы пока не получили обратной связи от "Сибири" о том, каким образом они будут развиваться, и отсутствие стратегии удерживает нас в части принятия решения об оказании помощи в виде субсидирования. Мы все понимаем, что субсидии Новосибирской области не должны быть использованы для накопления предыдущих долгов", - отметил Жуков.

По словам Ахапова, ежегодная субсидия в 250 млн рублей сохранится и для клуба "Новосибирск". Кроме того, власти региона ведут переговоры с частными инвесторами, которые могут стать спонсорами клуба. По словам генерального директора "Новосибирска" Анны Барановой, согласно программе развития клуба, к 2026 году предполагается, что большую часть финансирования будут обеспечивать внебюджетные источники. "Дополнительного увеличения из регионального бюджета не планируется", - уточнила она.

Ранее ТАСС сообщал, что в Новосибирске будет создана некоммерческая организация "Футбольный клуб "Новосибирск". Учредителем нового клуба стала Новосибирская область в лице Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области. Руководство клуба в скором времени подаст заявку на лицензирование для участия в первенстве Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в зоне "Восток".