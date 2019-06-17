Алаев: болельщики получат удовольствие от просмотра игры с шотландцами в "Лужниках"

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Болельщики получат огромное удовольствие от просмотра отборочного матча чемпионата Европы по футболу 2020 года Россия - Шотландия в "Лужниках". Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

В понедельник РФС объявил о месте проведения матча, который состоится 10 октября. Две первые домашние игры турнира сборная России провела против команд Сан-Марино и Кипра в Саранске и Нижнем Новгороде соответственно.

"Сегодня мы официально объявили о том, что отборочный матч чемпионата Европы - 2020 против команды Шотландии национальная сборная России проведет в "Лужниках". Регионы справились с задачей на 100 процентов, мы будем продолжать подобную практику, но сейчас настала пора нашим парням вернуться на главную арену страны. В этом году для "Лужников" мы выбрали матч с Шотландией, которая является конкурентом в борьбе за выход на чемпионат Европы. Убежден, что трибуны этого великолепного стадиона будут заполнены, а болельщики получат огромное удовольствие от игры", - сказал Алаев.

"При выборе арен мы всегда учитываем комплекс факторов. После чемпионата мира мы располагаем достаточным количеством современных стадионов, достойных принять нашу национальную сборную. К примеру, недавние матчи в Саранске и Нижнем Новгороде вызвали там огромный интерес, который сопровождался аншлагами", - добавил он.

Россияне занимают второе место в отборочной группе I, набрав девять очков в четырех матчах. Шотландцы занимают с шестью очками четвертое место.