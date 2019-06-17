Воецкий назначен главным тренером клуба ФНЛ "Чайка"

ТАСС, 17 июня. Руководство клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Чайка" из Ростовской области назначило Дмитрия Воецкого на пост главного тренера команды. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ФНЛ.

В заявлении отмечается, что новый тренерский тандем Воецкого и Виталия Семакина, возглавлявшего клуб с 6 апреля 2018 года, будет принимать решения коллегиально, при этом 44-летний Воецкий будет находиться в статусе главного тренера.

До этого специалист возглавлял "Сызрань-2003", с которой трижды занимал третье место в группе "Урал-Приволжье" Профессиональной футбольной лиги.

"Чайка" завоевала право участвовать в Олимп - ФНЛ в сезоне-2019/20, досрочно выиграв чемпионат Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) зоны "Юг". Также в прошедшем сезоне футболисты "Чайки" вышли в 1/16 финала Олимп - Кубка России. Клуб из Ростовской области также является бронзовым призером ПФЛ зоны "Юг" (2017/18). Команда ни разу не пробивалась в первый дивизион чемпионата страны.