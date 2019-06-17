Руководство ФК "Оренбург" выступило против переезда на "Самару-Арену"

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Артем Чесноков/. Футбольный клуб "Оренбург" надеется и дальше проводить матчи на домашней арене вместо переезда на стадион чемпионата мира "Самара-Арена". Об этом сообщил ТАСС в понедельник член попечительского совета клуба Василий Столыпин.

Российский футбольный союз (РФС) 6 июня сообщил о ходатайстве по уменьшению в регламенте минимальной вместимости стадионов команд Российской премьер-лиги (РПЛ) до восьми тысяч человек. Позднее спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил, что из-за несоответствия регламенту лиги по вместимости стадиона "Оренбург" будет проводить домашние матчи предстоящего сезона в Самаре. На данный момент на стадионе "Самара-Арена" играют местные "Крылья Советов". Стадион "Газовик", который является домашней ареной "Оренбурга", рассчитан на 7520 зрителей.

"Официально из РФС с клубом никто пока не связывался по этому поводу. Реакция клуба, конечно, не может быть положительной - играли-играли в Оренбурге, а тут ни с того ни с сего надо играть в Самаре, футбол же должен быть для болельщиков. А что делать, когда будет игра между собой? Мы небогатый клуб, для нас аренда, организация встреч, полиция - это большая финансовая нагрузка, зачем нас обувать", - заявил Столыпин.

"Я уверен, что этого [переезда на "Самара-Арену"] не произойдет - зачем в здравом уме играть 15 матчей не в своем городе, если у нас лучшая поляна, спокойно сыграем как летом, так и зимой, есть подогрев, все ровно. Сделана громадная работа, стадион соответствует всем требованиям кроме одного: приходят новые болельщики, но пока такой численности нет. Проблемы создаются на ровном месте, болельщики однозначно против", - заключил он.

В первом туре "Оренбург" встретится 14 июля в гостях с "Ростовом". Первая домашняя игра команды состоится 28 июля против санкт-петербургского "Зенита".