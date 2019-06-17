"Норникель" приобрел 40% акций клуба КХЛ "Йокерит"

ТАСС, 17 июня. Дочернее предприятие российской компании "Норильский никель" - "Норникель Харьявалта Ою" - выкупило 40% акций хельсинкского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Йокерит". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба клуба.

"Норникель Харьявалта Ою" заключил соглашение о сотрудничестве с "Йокеритом" в 2017 году. Отмечается, что компания "Норникель Харьявалта Ою" решила заключить сделку после того, как владелец 60% акций клуба Яри Курри представил новую стратегию финансового развития. За первые пять сезонов в КХЛ "Йокерит" понес крупные убытки - свыше €50 млн, которые, по данным СМИ, покрывали бывшие совладельцы клуба Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг.

"Мы очень рады, что крупная компания хочет активно поддерживать нашу деятельность в ближайшие годы в КХЛ. С этими позитивными новостями мы собираемся развивать сотрудничество с нашими партнерами, а также стремимся найти новых местных партнеров, которые хотят поддержать развитие "Йокерита", - сказал Курри.

В прошедшем регулярном сезоне КХЛ "Йокерит" занял четвертое место в Западной конференции, набрав 80 очков после 62 матчей. В плей-офф турнира хельсинкский клуб в первом раунде уступил московскому "Динамо" (счет в серии 2-4).

Новый владелец клуба

В конце мая новым владельцем и председателем правления клуба стал пятикратный обладатель Кубка Стэнли Курри.

Ранее владельцами клуба были финский бизнесмен и депутат Харри Харкимо (51-процентная доля в клубе), а также Тимченко и Ротенберг (49-процентная доля). По словам Харкимо, сначала он сам выкупил долю российских владельцев, а впоследствии Курри купил 100% акций "Йокерита". Харкимо владел контрольным пакетом акций клуба на протяжении 28 лет. В завершившемся сезоне Курри занимал пост генерального менеджера "Йокерита", также он является членом совета директоров КХЛ.

"Йокерит" был основан в 1967 году в Хельсинки, клуб шесть раз становился чемпионом Финляндии и дважды - обладателем Кубка европейских чемпионов. В июне 2013 года российские бизнесмены Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберги выкупили 49% акций клуба, двое последних позже передали свои доли Роману Ротенбергу. В октябре 2013 года было подписано соглашение о переходе клуба из финской лиги в КХЛ, сезон-2014/15 стал дебютным для команды в лиге.