ВФЛА выясняет обстоятельства нахождения отстраненного тренера Казарина на сборе в Киргизии

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в настоящее время выясняет обстоятельства присутствия на сборах в Киргизии пожизненно дисквалифицированного тренера Владимира Казарина. Об этом сообщил ТАСС президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) установили факт непосредственного участия Казарина в проведении тренировочных мероприятий на территории Киргизии с участием семи спортсменов. РУСАДА проводило тестирование в период с ноября 2018 года по апрель 2019 года. В ходе работы было проведено три выезда на территорию Киргизии для проведения проверки информации о возможном нарушении антидопинговых правил персоналом спортсменов, а также группой легкоатлетов, в том числе входящих в состав сборной России по легкой атлетике.

"ВФЛА проводит сейчас проверку исполнения тренерами сборной команды России по легкой атлетике, которые присутствовали на тех сборах, обязанностей по предупреждению подобных нарушений антидопинговых правил, - заметил Шляхтин. - Ранее федерация собрала всю необходимую информацию касательно данных сборов, выявили ответственных лиц, узнали особенности финансирования сборов - за чей счет они проходили".

"Также ВФЛА направила в министерство физической культуры и спорта Свердловской области очередной запрос с целью предоставления объяснений по данному факту возможного нарушения антидопинговых правил", - продолжил собеседник ТАСС.

Шляхтин признался, что он приветствует активную деятельность РУСАДА по предотвращению случаев запрещенного сотрудничества спортсменов с дисквалифицированными тренерами.

"Ситуация для нас понятная, требующая от нас вполне определенных решений и действий. Эти действия полностью согласуются с нашей работой по изменению антидопинговой культуры в нашем виде спорта. Для нас это нужный и важный сигнал к тому, чтобы усилить меры по контролю за нарушениями подобного рода", - заключил глава ВФЛА.