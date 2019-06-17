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Олимпийская чемпионка по гандболу Ильина примет решение о продолжении карьеры в конце лета

В июне 2018 года спортсменка объявила о приостановлении карьеры из-за травмы позвоночника

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Вопрос о продолжении карьеры олимпийской чемпионки по гандболу Екатерины Ильиной решится в конце августа текущего года. Об этом 28-летняя спортсменка рассказала ТАСС в понедельник.

В июне 2018 года Ильина объявила о приостановлении карьеры из-за травмы позвоночника.

"У меня все по-прежнему - прохожу обследования, лечусь, восстанавливаюсь по полной программе, тренируюсь индивидуально. К сожалению, врачи до сих пор запрещают выходить на площадку. В конце лета у меня будет еще одно обследование, и тогда уже будет понятно, смогу ли я дальше продолжать играть или нет", - заявила Ильина.

Ильина является олимпийской чемпионкой 2016 года, чемпионкой мира среди юниорок (2008), трехкратной чемпионкой России (2015, 2017, 2018), двукратной обладательницей Кубка Европейской гандбольной федерации (2014, 2017).

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