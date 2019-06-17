Бывший футболист "Ромы" Тотти покидает команду после 30 лет пребывания в клубе

ТАСС, 17 июня. Бывший нападающий итальянского футбольного клуба "Рома" Франческо Тотти покидает пост технического директора после 30 лет пребывания в клубе. Об этом Тотти заявил во время пресс-конференции, его слова приводит Би-Би-Си.

"Я покидаю пост технического директора "Ромы", - сказал 42-летний Тотти. - Я надеялся, что этот момент никогда не придет, однако этот тяжелый день наступил. Руководство знало о моих намерениях и желании сделать многое для команды на посту технического директора, но меня не наделили достаточными полномочиями для принятия ответственных решений". Итальянец добавил, что вернется в "Рому" только если у клуба сменится владелец.

Тотти пришел в академию "Ромы" в 1989 году и через четыре года дебютировал в профессиональном футболе в возрасте 16 лет. На протяжении всей карьеры Тотти выступал за "Рому" и по ее завершении летом 2017 года занял пост технического директора команды. За время выступлений в клубе он сыграл 785 матчей во всех турнирах, забил 307 мячей и сделал 129 голевых передач. В сезоне-2000/01 футболист стал чемпионом Италии, также на его счету две победы в Кубке страны и две - в Суперкубке Италии, в 2007 году итальянец получил "Золотую бутсу", забив 26 голов.

За сборную Италии Тотти провел 59 матчей, забил девять мячей и отдал 23 голевые передачи. В 2006 году он стал чемпионом мира, а в 2000 году - серебряным призером чемпионата Европы.

В минувшем сезоне "Рома" заняла шестое место в чемпионате Италии по футболу и попала в квалификацию Лиги Европы.