Чемпион мира по хоккею Кокарев подписал контракт со "Спартаком"

ТАСС, 17 июня. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" подписал соглашение с российским нападающим Денисом Кокаревым. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба столичного клуба.

Контракт с 34-летним нападающим рассчитан до 30 апреля 2020 года, соглашение носит односторонний характер.

Последним клубом Кокарева был подмосковный "Витязь", за который он провел 64 матча и набрал 22 (7 шайб + 15 результативных передач) очка. Также в КХЛ нападающий выступал за хоккейный клуб МВД, московское "Динамо", уфимский "Салават Юлаев" и магнитогорский "Металлург". Всего в КХЛ форвард провел 684 игры, в которых набрал 319 (115+204) очков. Кокарев является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе "Динамо".

В составе сборной России Кокарев стал чемпионом мира 2012 года. Всего за национальную команду он провел 62 матча, набрав 12 (7+5) очков.