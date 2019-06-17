Легкоатлет Вручинский дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга

ТАСС, 17 июня. Российский спринтер Павел Вручинский дисквалифицирован на четыре года из-за употребления допинга. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

В пробе 27-летнего спортсмена был обнаружен оксандролон (анаболический стероид - прим. ТАСС). Отмечается, что Вручинский не смог предоставить доказательства непреднамеренного применения препарата. С 19 апреля 2019 года спортсмен был временно отстранен от соревновательной деятельности.

Вручинский является серебряным призером Кубка России 2018 года на дистанции 100 метров. На чемпионате России 2018 года в Казани на аналогичной дистанции он показал пятый результат.