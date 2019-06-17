Бывший пресс-атташе оргкомитета ЧМ-2018 по футболу Лисин приступил к работе в "Спартаке"

ТАСС, 17 июня. Бывший пресс-атташе оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Антон Лисин приступил к работе в должности директора департамента по связям с общественностью московского "Спартака". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба столичного клуба.

До назначения в "Спартак" 35-летний Лисин работал в должности пресс-атташе оргкомитета российской части чемпионата Европы 2020 года. Аналогичный пост в оргкомитете чемпионата мира 2018 года он занимал с 2012 по 2018 год.

"Руководство клуба поздравляет Антона с назначением на ответственную должность и желает успехов в работе на благо "Спартака", - говорится в заявлении.

По итогам прошедшего сезона "Спартак" занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России, завоевав право играть в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Для попадания в основную сетку турнира команде предстоит преодолеть два отборочных этапа.