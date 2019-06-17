РФС: руководство "Динамо" рассчитывает подготовить газон к матчу за Суперкубок России

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство московского клуба "Динамо" заверило Российский футбольный союз (РФС) в том, что газон "ВТБ-Арены - Центрального стадиона "Динамо" имени Льва Яшина" будет готов к проведению матча за Суперкубок России. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора РФС, глава комиссии по сертификации стадионов Александр Зорков.

13 июня на стадионе "Динамо" состоялся концерт американской группы Kiss, после которого пострадало футбольное поле. Первый матч сезона-2019/20, в котором на стадионе бело-голубых за Суперкубок России сыграют петербургский "Зенит" и московский "Локомотив", состоится 6 июля.

"Я разговаривал с руководством [клуба], они сказали, что успеют все сделать, - сказал Зорков. - За 10 дней до первого матча будем смотреть состояние газона. Судя по всему, они могут справиться. Все будет зависеть от того, как хорошо они будут действовать, работа уже проводится".

14 июня на стадионе "Открытие-Арена" состоялось выступление группы "Ленинград", позднее "Известия" сообщили о том, что газон серьезно пострадал. Коммерческий директор "Спартака" Александр Атаманенко сказал, что основные характеристики поля после концерта находятся в прогнозном диапазоне, а также выразил уверенность в том, что газон стадиона будет в оптимальном состоянии к первому матчу сезона-2019/20.

15 июня в "Лужниках" выступила группа Muse. 21 и 29 июля на арене пройдут концерты групп Metallica и Rammstein. В пресс-службе стадиона ТАСС сообщили, что развлекательные мероприятия не повлияют на состояние газона арены, которая 10 октября примет матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Шотландии.