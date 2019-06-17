Тренер синхронисток Данченко получила визу для участия в первенстве Европы среди юниоров

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Артем Чесноков/. Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко решила вопрос с визой и отправится в Чехию на первенство Европы среди юниоров. Об этом она сообщила ТАСС в понедельник.

Первенство Европы по синхронному плаванию среди юниоров пройдет в Праге с 18 по 23 июня. Ранее у Данченко возникла проблема с задержкой в получении визы.

"Все хорошо, вопрос решился, виза получена. Правда, пришлось поменять билеты, но хорошо, что полечу прямым рейсом, скоро присоединюсь к спортсменкам", - сказала Данченко.

Под руководством Данченко сборная России в соревнованиях дуэтов стала победителем четырех Олимпиад подряд (2004, 2008, 2012, 2016). Специалист с 2001 года отвечает за подготовку российских спортсменок в дуэтах и соло, среди которых Анастасия Давыдова, Анастасия Ермакова, Наталья Ищенко, Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич и Варвара Субботина, ставшие многократными победителями чемпионатов мира и Европы.