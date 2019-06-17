Немецкие футболистки разгромили сборную ЮАР в матче чемпионата мира

ТАСС, 17 июня. Сборная Германии обыграла команду ЮАР со счетом 4:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу среди женских команд. Турнир проходит во Франции.

В составе немецкой команды голы забили Мелани Лойпольц (14-я минута), Сара Дабритц (29), Александра Попп (40) и Лина Магулль (58).

Команды выступают в группе B вместе со сборными Испании и Китая, которые также провели матч третьего тура в понедельник, он завершился со счетом 0:0. В турнирной таблице сборная Германии заняла первое место, набрав 9 очков, второе место заняли испанки, опередившие китаянок по разнице голов, обе команды набрали по четыре очка. Замыкает турнирную таблицу сборная ЮАР, не сумевшая набрать ни одного очка.

Сборные Германии и Испании вышли в 1/8 финала чемпионата мира, команда Китая также попала в плей-офф, обеспечив себе место среди четырех лучших команд, занявших третьи места по итогам групповой стадии. Соперники немок, испанок и китаянок определятся позднее.

В чемпионате мира по футболу среди женщин принимают участие 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является команда США, на счету американок три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки - по разу.

Турнир завершится 7 июля.