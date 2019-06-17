Фехтовальщица Великая считает бронзу чемпионата Европы признаком стабильности

ДЮССЕЛЬДОРФ /Германия/, 17 июня. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Софья Великая не расстроена своей первой в карьере индивидуальной бронзой чемпионата Европы по фехтованию, завоеванной в Дюссельдорфе, и считает ее признаком стабильности. Об этом Великая рассказала ТАСС.

Великая, являющаяся на данный момент лидером мирового рейтинга, проиграла в полуфинале чемпионата Европы француженке Манон Брюне со счетом 11:15. Чемпионкой Европы стала украинка Ольга Харлан, победившая в финале Брюне со счетом 15:12.

"В прошлом году я выиграла чемпионат Европы, сейчас завоевала бронзу. Думаю, что этот результат можно считать признаком стабильности, - сказала Великая. - Чемпионат Европы для меня на данный момент не закончен, впереди нас ждут командные соревнования, и для нас очень важно, чтобы все сложилось, - турнир является квалификационным к Олимпиаде".

Как отметила Великая, в поединке с француженкой ей не удавалось результативно завершать свои действия, что и сбивало ее с толку: "Я хорошо начала бой, но не смогла результативно закончить свои действия - выигрывала фразу, но не наносила удар, проваливалась. Позже я нашла решение, но упустила еще три удара. Не стоит сравнивать эту встречу с предыдущими, поединки с одними и теми же соперниками всегда разные - многое зависит и от психологии, и от физики. Есть "здесь и сейчас", и сегодня я допустила больше ошибок и проиграла".

Великая является чемпионкой Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве и двукратным серебряным призером (2012, 2016) - в личном. На ее счету семь золотых медалей чемпионатов мира в личном (2011, 2015) и командном (2004, 2010, 2011, 2012, 2015) первенствах, а также 11 золотых и шесть серебряных наград чемпионатов Европы.