СМИ: футболист "Краснодара" Классон может выбыть из-за травмы до конца года

ТАСС, 17 июня. Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Виктор Классон может пропустить остаток года из-за травмы, полученной в матче за сборную Швеции в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года против сборной Испании. Об этом в понедельник сообщило шведское издание Sportbladet.

Классон получил травму в середине первого тайма, матч завершился поражением сборной Швеции со счетом 0:3. 27-летний швед повредил колено после столкновения с защитником испанцев Жорди Альбой и не смог продолжить игру, покинув поле только при помощи медицинского персонала.

По информации источника, у футболиста диагностирован разрыв крестообразной связки. В случае подтверждения диагноза Классон рискует больше не сыграть в 2019 году. "Краснодар" и сборная Швеции не сообщают о характере травмы игрока.

Классон перешел в "Краснодар" в 2016 году из шведского "Эльфсборга". В составе российского клуба он провел 94 матча в разных турнирах, забив 32 гола и отдав 22 голевые передачи. По итогам завершившегося чемпионата России "Краснодар" занял третье место в турнирной таблице, которое дает право на участие в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

В текущем отборочном цикле Классон провел четыре встречи за сборную Швеции, на его счету три забитых мяча. Полузащитник отличался в матчах со сборными Румынии (2:1), Норвегии (3:3) и Мальты (3:0). Шведская национальная команда занимает второе место в группе F, набрав семь очков, лидируют испанцы (12).