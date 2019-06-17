Сборные Франции и Норвегии вышли в плей-офф женского чемпионата мира по футболу

ТАСС, 18 июня. Сборные Франции и Норвегии пробились в 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женских команд. Турнир проходит во Франции.

В заключительном туре группового этапа французские футболистки одержали победу над командой Нигерии со счетом 1:0, мяч на 78-й минуте с пенальти забила Венди Ренар. На 75-й минуте встречи с поля за вторую желтую карточку была удалена защитник нигерийской сборной Нгози Эбере. В другом матче сборная Норвегии оказалась сильнее команды Южной Кореи - 2:1. В составе победительниц забитыми мячами отметились Каролин Хансен (4-я минута, с пенальти) и Исабелль Херловсен (49, с пенальти), у проигравших отличилась Ё Мин Чи (78).

В турнирной таблице группы A первое место заняла сборная Франции, набравшая 9 очков из 9 возможных, второй стала команда Норвегии (6), третьими - представительницы Нигерии (3), на четвертой позиции финишировала команда Южной Кореи. В плей-офф попадают по две лучшие сборные каждой из шести групп, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места. Таким образом, место в плей-офф чемпионата мира себе обеспечили сборные Франции и Норвегии, соперники которых по 1/8 финала определятся позднее.

В чемпионате мира по футболу среди женщин принимают участие 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является команда США, на счету американок три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки - по разу.

Турнир завершится 7 июля.